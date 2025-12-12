Die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg läuft anlässlich des 60-jährigen Vereinsgeburtstag beim Walter-Fritzsch-Turnier in Jubiläumstrikots auf. Es ist das erste von insgesamt sechs Hallenturniere der Blau-Weißen.

Christopher Handke spielt in Dresden erstmals für die Legendenmannschaft des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg in Liga zwei und die Traditionself der Blau-Weißen sind an diesem Sonnabend mehr denn je in den Farben vereint: Beide Mannschaften tragen nämlich das Jubiläumstrikot, das zum 60. Geburtstag des Clubs aufgelegt wurde. Die Profis gegen Holstein Kiel (13 Uhr, Avnet Arena), die Legenden beim Walter-Fritzsch-Turnier in der Ballhaus-Arena in Dresden (13.30 Uhr/ab 16 Uhr live beim MDR). „Christian Beer hatte die wundervolle Idee“, sagt Jürgen Brennecke, Teamchef der Traditionself. Und Martin Geisthardt, der kaufmännische Geschäftsführer, „hat dieser zugestimmt“. Die Budenzauber-Saison kann also beginnen.