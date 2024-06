Mit Ehrgeiz und Disziplin: Die SCM-Ruderin ist an die Spitze in der U-23-Rangliste gefahren.

Lena Wölke jubelt über Platz eins in der U-23-Rangliste.

Magdeburg. - Das Leben der Lena Wölke war voll von Schlüsselerlebnissen in den vergangenen Monaten. Beginnen wir im Herbst 2023, als sie eine neue Bestzeit über 2.000 Meter auf dem Ergometer erzielte, als sie sich „danach viel mehr zugetraut“ hat, berichtete die Ruderin vom SC Magdeburg. Gehen wir weiter zum Beginn ihres Vollzeitstudiums im Fach Sicherheit und Gefahrenabwehr, das sie nun parallel zu ihrer sportlichen Karriere fordert, dem sie aber gleichermaßen viel Beachtung schenkt. „Sobald ich merke, ich bin beim Training oder in der Uni nicht 100-prozentig dabei, brauche ich es auch nicht zu machen“, sagt Wölke. Dass sie einen Rhythmus gefunden hat, der sie auch über die Wellen der Regatten erfolgreich trägt, hat man zuletzt bei der U-23-Rangliste in Hamburg eindrucksvoll gesehen.