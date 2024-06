Magdeburg - Lena Wölke und Charlotte Luster gehören zu der seltenen Spezies der Titelabonnenten. Im Doppelzweier haben die Ruderinnen bereits zum dritten Mal eine deutsche Meisterschaft gewonnen – einmal in der U 19, nunmehr zweimal in der U 23. Das konnte auch ein „Krebs“ auf offener Fahrt über den Baydenalsee in Essen am vergangenen Wochenende nicht verhindern. „Wir sind auf der Strecke hängen geblieben und haben dadurch etwas von unserem Vorsprung verloren“, berichtet Wölke vom SCM über das kleine Missgeschick bei starkem Gegenwind. „Es war physisch und mental ein schweres Rennen.“ Doch am Ende waren es mehr als drei Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz, mit denen sich das Duo aus Magdeburg und Halle durchsetzte und danach lange auf eine Entscheidung der Nominierungskommission des Deutschen Ruderverbandes warten musste.

