Der Post SV verliert gegen den SV Irxleben und damit den Anschluss an die Tabellenspitze der Verbandsliga Nord. Von nun an geht es für die Magdeburger um das ursprüngliche Ziel.

Stadtfeld - Arvid Schmidt hatte die erste Chance nach dem Wechsel, ein abgefangener Ball, ein langer Pass, ein Konter zum Tor des SV Irxleben. Doch Schmidt ereilte das Schicksal, das sich viele Mitstreiter zu oft in dieser Begegnung mit ihm teilten. Er scheiterte am Torhüter. „Wir haben viele freie Bälle verworfen, das hat uns das Genick gebrochen“, resümierte Jan Sülflow aus dem Trainergespann des Post SV, der in heimischer Halle gegen den Spitzenreiter der Handball-Verbandsliga Nord eine 24:27 (12:14)-Niederlage kassierte.