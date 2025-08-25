Der Landesligist hat mehr als nur eine Niederlage in Oschersleben zu verkraften.

Ottersleben - Frust und Wut haben das Gefühlsleben des VfB Ottersleben nach der Auftaktniederlage in der Fußball-Landesliga Nord geprägt. „Wir waren wütend auf uns selbst, weil wir, obwohl wir über weite Strecken spielbestimmend waren, nicht das Ergebnis einfahren konnten, dass wir uns vorgenommen hatten“, sagte Trainer Oliver Malchau nach dem 1:2 (1:2) am vergangenen Freitag beim Oscherslebener SC. Aber nicht nur das Ergebnis hat aus VfB-Sicht nicht gestimmt. Die Malchau-Schützlinge erlebten überhaupt einen Abend voller Rückschläge. Und Paul Wolter gleich zwei davon.