Kaum ein Problem ist so belastend und einschränkend wie Stuhlinkontinenz. Auch im Harz leiden rund 19.000 Menschen daran. Längst nicht nur Senioren sind davon betroffen. Experte Dr. Iven Orlamünde vom Harzklinikum in Wernigerode verrät effektive Behandlungsmöglichkeiten.

Wenn der Körper nicht mehr mitspielt: Experte vom Harzklinikum über Behandlung von Stuhlinkontinenz

Menschen mit Stuhlinkontinenz sind im Alltag stark eingeschränkt.

Wernigerode. - 172.000. Das ist die Zahl der Menschen, die schätzungsweise in Sachsen-Anhalt an Stuhlinkontinenz leiden. Im Landkreis Harz liegt die Zahl bei rund 19.200. „Inkontinenz bedroht nicht das Leben, raubt Betroffenen aber oft ein lebenswertes Leben“, sagt Dr. Iven Orlamünde, Chefarzt am Harzklinikum in Wernigerode.