Die Grün-Roten verpassen zum Drittliga-Auftakt bei den Füchsen II vor allem im Angriff ein Erfolgserlebnis. Die Niederlage konnte selbst die größte Stärke der Magdeburger an diesem Tag nicht verhindern.

Phileas Daniel (im Wurf/hier im Test gegen die Mecklenburger Stiere) verlor mit den Youngsters das Spiel bei den Füchsen im Angriff.

Berlin - Es war ein leises, aber doch prägnantes Schnaufen, das mit jedem Wort von Christoph Theuerkauf zu vernehmen war. „Ich bin angefasst und einfach traurig“, sagte der Coach der SCM-Youngsters wenige Minuten nach der Auftaktniederlage in der 3. Liga Nord-Ost am Sonntag in der Berliner Lilli-Henoch-Halle. Auf der Tribüne diskutierten die Zuschauer das Ergebnis, die Szenen des Spiels, die nicht ganz ausgewogene Leistung der Schiedsrichter, über die sich der Magdeburger Coach nicht weiter äußern wollte. Er hatte anderes gesehen, was ihm ganz und gar nicht gefallen hatte. Er hatte aber auch etwas gesehen, was seine positiven Eindrücke aus der Vorbereitung bestätigte.