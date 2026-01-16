Die Schützlinge von Björn Lange und Thore Nahrstedt bereits sich auf die ersten Standortbestimmung in Sindelfingen vor. Was sie erreichen wollen, welche Chancen sie haben.

Magdeburg - Oskar Jänicke geht voran, mit Erfolgen, mit weiten Würfen. Mit seinem Silbergewinn bei den U-20-Europameisterschaften im vergangenen Jahr in Tampere (Finnland) hat sich der 19-Jährige mit dem 800 Gramm schweren Speer in die Rolle des Zugpferdes am Magdeburger Bundesstützpunkt katapultiert. Sein Trainer Björn Lange ist erfreut, dass sich Jänicke, der für den Mitteldeutschen Sportclub startet, immer eindringlicher in den Leistungssport hineindenkt. „Er hat sich intensiv mit Ernährung befasst“, erklärt Lange zum Beispiel. „Er ist topfit“, wie auch die Werte bei der jüngsten Untersuchung am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig gezeigt hat. „Und er zieht alle mit.“