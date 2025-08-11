Der Speerwerfer des Mitteldeutschen SC holt bei der U-20-Europameisterschaft in Finnland seine erste internationale Medaille. Trainer Björn Lange hat es kommen sehen.

Oskar Jänicke feierte bei der U-20-EM in Finnland den größten Erfolg seiner Karriere.

Tampere/Magdeburg - Zwischen Oskar Jänicke und seinem Trainer Björn Lange lagen am Sonntagabend knapp 2.000 Kilometer Entfernung. Im finnischen Tampere ging der 18-jährige Speerwerfer des Mitteldeutschen SC bei der U-20-Europameisterschaft zu seinem Saisonhöhepunkt an den Start, während Heim-Trainer Lange das Geschehen an der Seite seiner Frau vor dem heimischen Bildschirm verfolgte. Als die Regie der Live-Übertragung vor dem fünften Versuch auf den Magdeburger Sportschüler schnitt, lehnte sich Lange entspannt zurück. „Ich habe es in seinem Gesicht gesehen und zu meiner Frau gesagt, jetzt haut er einen raus.“ Wenige Minuten später war Jänicke Vize-Europameister mit neuer persönlicher Bestleistung von 76,17 Metern.