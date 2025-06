Durch einen 39:31-Erfolg im Rückspiel gegen den TSV Burgdorf macht die B-Jugend des SCM die deutsche Meisterschaft perfekt. Auch in der Getec-Arena überzeugen die Grün-Roten mit Nervenstärke und einem herausragenden Teamgefüge.

Und alle feiern ein großes Fest: So jubelte die B-Jugend über den Meistertitel.

Für einen Moment ließ Pasqual Tovornik allen Emotionen freien Lauf. Mit einem Sprint rannte der Trainer der B-Jugend des SC Magdeburg in die Ecke der Getec-Arena zum feiernden Stimmungsblock der Grün-Roten. „Sie haben auf den Tribünen genauso viel investiert wie wir“, sagte Tovornik zum lautstarken Anhang. Gemeinsam feierten sie am Sonntag einen historischen Erfolg: Mit dem 39:31 (15:14)-Erfolg im Final-Rückspiel gegen den TSV Burgdorf holten das Team zum insgesamt achten Mal die deutsche Meisterschaft an die Elbe.