Die 22-Jährige kämpft sich nach langer Schulterverletzung in den Wettkampfbetrieb zurück. Das Jahr 2026 hält für sie ganz unterschiedliche Ziele parat.

Endlich wieder eine Ruderin: Bei Lena Wölke vom SCM geht es „vorwärts“

Magdeburg - Das war mal eine ganz andere Lena Wölke am Telefon, keine hörbar grübelnde, sondern eine fröhliche Lena Wölke, die ihre Zuversicht zurückerobert hat. Die einen Plan hat. Für den Sport und für das Leben. Die Ruderin vom SC Magdeburg ist noch nicht fit, das nicht. Aber sie ist bereit, sich auch mit Blick auf Los Angeles, auf die Olympischen Spiele 2028, zur Fitness zu quälen.