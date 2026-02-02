Fußball SV Fortuna: Schippen statt schießen
Drei Testspiele sind dem Verbandsligisten in dieser Winter-Vorbereitung bereits weggebrochen. Coach Hannemann versucht, die Ausfälle mit neuen Termine zu kompensieren.
Schippen statt schießen: Das war das Motto beim Verbandsligisten SV Fortuna in der vergangenen Woche. Am Mittwoch, am Freitag und am Sonnabend hatten sich die Neustädter am heimischen Schöppensteg eingefunden, um den Kunstrasen von jeglichem Weiß zu befreien. Dafür gab es auch ein Sonderlob von Dirk Hannemann: „Der Platz ist wirklich schön grün.“ Zugleich erkennt der Trainer in der mühevollen Aktion: „Es ist Fluch und Segen zugleich.“