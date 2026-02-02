Drei Testspiele sind dem Verbandsligisten in dieser Winter-Vorbereitung bereits weggebrochen. Coach Hannemann versucht, die Ausfälle mit neuen Termine zu kompensieren.

Auch auf dem Platz des SV Fortuna konnte zuletzt nicht gespielt werden. Dabei haben die Spieler selbst Hand angelegt, um den Kunstrasen vom Weiß zu befreien.

Schippen statt schießen: Das war das Motto beim Verbandsligisten SV Fortuna in der vergangenen Woche. Am Mittwoch, am Freitag und am Sonnabend hatten sich die Neustädter am heimischen Schöppensteg eingefunden, um den Kunstrasen von jeglichem Weiß zu befreien. Dafür gab es auch ein Sonderlob von Dirk Hannemann: „Der Platz ist wirklich schön grün.“ Zugleich erkennt der Trainer in der mühevollen Aktion: „Es ist Fluch und Segen zugleich.“