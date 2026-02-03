Die Magdeburger bleiben an der Spitze der Oberliga. In Chemnitz nutzten sie in einem Spiel ihre Erfahrung und vergaben im anderen Spiel zu viele Chance.

Magdeburg - Am Ende waren sie froh, zumindest einen Sieg aus dem Doppelspieltag mitgenommen zu haben. Nicht nur, dass „den Jena Caputs die Zukunft gehört“, wie Stephan Müller, der Trainer der Rolling Baskets des USC, erklärte. Seine Mannschaft musste sich auch mit allerhand Handicaps am vergangenen Sonnabend in Chemnitz durchbeißen. Weshalb womöglich im zweiten Duell gegen die gastgebenden Niners auch die Kraft ausgegangen war. Und trotzdem bleiben die Magdeburger Tabellenführer in der Rollstuhlbasketball-Oberliga.