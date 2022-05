Erster Prüfstein für die Virgin Guards

Eigentlich war der Pass für Jenas Fabian Wolter gedacht. Virgin-Guards-Passverteidiger Philipp Werner (rechts) war aber eher am Ball und sicherte sich eine von drei Magdeburger Interceptions.

Magdeburg - Als American Footballer ist „short-term memory“ – zu Deutsch: ein Kurzzeitgedächtnis – von großem Vorteil. So sagt es nicht nur Virgin-Guards-Chefcoach Harald Voelkel, sondern auch viele seiner Kollegen. „Wenn ein Spielzug vorbei ist, vergiss ihn! Egal, ob er gut oder schlecht war“, erklärt Voelkel den Gedanken dahinter. Denn der vorige Spielzug ist beim nächsten nicht mehr von Bedeutung. Genau so geht es den Virgin Guards zwischen dem erfolgreichen Regionalliga-Auftakt gegen die Jenaer Hanfrieds (35:14) vom vergangenen Wochenende und der nächsten Aufgabe am Sonntag bei den Dresden Monarchs II – der Reserve des deutschen Meisters.