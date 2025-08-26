Saison eins für die „Mediziner“ in der Verbandsliga: Das erwartet Hannes Franke von der neuen Spielzeit.

Am 8. März, dem Tag, an dem sich der HSV Medizin den Aufstieg endgültig sicherte, gehörten (v. l.) Alejandro Morales, Teammanager André Futh, Robert Lurje und Hannes Franke zum Medizin-Quartett. Zwei von ihnen werden auch künftig regelmäßig in der Ersten an die Platte gehen.

Magdeburg - Während in Halberstadt, in Bernburg und in Halle bereits die ersten Bälle geschmettert wurden und werden, wartet Hannes Franke noch geduldig auf seine Premiere. Am 6. September startet für ihn das neue Abenteuer Tischtennis-Verbandsliga, ausgerechnet im Startderby gegen die Diesdorfer Eintracht an heimischer Platte geht der Debütantenball der „Mediziner“ an jenem Sonnabend ab 18 Uhr in seinen ersten Akt. „Ich denke, das werden sehr enge Matches in dieser Saison, weil viele Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau spielen“, ist sich Franke sicher.