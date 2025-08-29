Die Blau-Weißen starten am Sonntag in Erfurt mit großen Ambitionen in die neue Regionalliga-Saison. Und sie hoffen, gleich zum Auftakt ihr aktuell größtes Problem lösen zu können.

Mussten nach dem Ausfall von Lena Magas den Angriff neu denken: Nico Koch und Co-Trainerin Melissa Krakowski.

Magdeburg - Für den Zauber der neuen Saison wäre Nico Koch natürlich nur allzu lieb gewesen, er könnte auf die magischen Kräfte seiner Mittelstürmerin zurückgreifen. Doch Lena Magas muss für lange Zeit aufgrund eines Kreuzbandrisses zuschauen. Erschwerend kommt hinzu, dass der 1. FC Magdeburg und Maja Bauerschmidt, ebenfalls Angreiferin, in der Phase jener Verletzung Anfang August getrennte Wege gegangen sind, weil es aus verschiedenen Gründen „einfach nicht so gepasst hat, wie wir uns das vorgestellt haben“, so Koch. Der Ausfall von Magas hat allerdings erst recht nicht gepasst. Koch: „Der tut uns natürlich sehr weh und hat uns komplett zurückgeworfen.“