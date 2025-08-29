Nach dem 27:30 bei den Füchsen Berlin II empfangen die Grün-Roten am Sonnabend den TSV Altenholz. Im ersten Heimspiel nach fast vier Monaten möchte Trainer Christoph Theuerkauf vor allem in einem Bereich eine klare Verbesserung sehen.

Malte Elze darf sich auf seinen Einsatz mit in den Youngsters freuen.

Magdeburg - Die Enttäuschung der Auftaktniederlage haben Christoph Theuerkauf und seine Schützlinge abgehakt. „Mit 17 technischen Fehlern und 14 Fehlwürfen bei 27 Toren ist die Rechnung einfach“, erklärt der Coach mit Blick zurück auf das 27:30 bei den Füchsen Berlin II: „Mit weniger als 50 Prozent Angriffseffizienz gewinnst du kein Spiel.“ Am Sonnabend möchten es die Grün-Roten „deutlich besser" machen. Dann empfangen sie zum ersten Heimspiel nach fast vier Monaten den TSV Altenholz um 19 Uhr in der Lakenmacher-Halle.