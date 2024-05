Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

München/fhe/vs - Zum gemeinsamen Foto haben sich die Legende, die 1974 Fußballgeschichte schrieben, im altehrwürdigen Olympia-Stadion zu München aufgestellt. Vor 50 Jahren gewann der FC Bayern den Europapokal der Landesmeister und der 1. FC Magdeburg den Cup der Pokalsieger. Und normalerweise hätten sich beide Mannschaften sodann in einem Supercup-Finale gegenüber gestanden. Doch die DDR-Funktionäre wollten von diesem Duell nichts wissen. Einige der Vereinsprotagonisten trafen allerdings zunächst bei der Weltmeisterschaft noch aufeinander, als die DDR die BRD mit 1:0 bezwang. Als die BRD am Ende den Titel holte. Und in der folgenden Europapokal-Serie der Meister standen sich München und Magdeburg in der zweiten Runde gegenüber, die Bayern setzten sich durch. Einmal mit 3:2, einmal mit 2:1. Was für ein Jahr, dieses 1974.