Erste Saison, erster Titel: Die Frauen des FCM feierten am Maifeiertag den Landespokal-Triumph.

Bitterfeld-Wolfen. - Um Punkt 15:57 Uhr war ein kleines Stück Fußballgeschichte des 1. FC Magdeburg am gestrigen Maifeiertag perfekt. Zu diesem Zeitpunkt nämlich pfiff Schiedsrichterin Sarah Röschel das Landespokalfinale der Frauen in Bitterfeld-Wolfen ab. Das Team in Blau und Weiß riss die Arme hoch. Der verdiente 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Halleschen FC bedeutete den Lohn für eine starke Rückrunde – und den ersten Titelgewinn im Frauenfußball überhaupt für den FCM.