Leipzig. - Der Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost war ihnen schon sicher. Mit dem Gewinn des Landespokals am Maifeiertag im Finale gegen den Halleschen FC (4:1) wurde zudem der erste Damen-Titel im Namen des 1. FC Magdeburg eingefahren. Und dennoch hatten sich Trainer Nico Koch und seine Mannschaft geschworen, die Saison unter keinen Umständen einfach so austrudeln zu lassen. Dass der Ankündigung auch Taten folgen, musste am Sonntag die zweite Mannschaft von RB Leipzig erfahren, die den FCM-Damen völlig überraschend mit 1:3 (0:0) unterlag.

