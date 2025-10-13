Im Heimspiel gegen den bisherigen Tabellenführer arbeiten sich die Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg von einem Rückstand zurück. Warum sich das 1:1-Unentschieden am Ende nach mehr als einen Punkt anfühlt.

Magdeburg - Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Hertha BSC machte Trainer Nico Koch den Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg eine unmissverständliche Ansage. „Wir feiern diesen Punkt wie einen Sieg“, sagte der 35-Jährige mit einem Grinsen auf den Lippen im Mannschaftskreis, wie ein Ausschnitt auf den Social-Media-Kanälen zeigt. Auch im sechsten Saisonspiel der Regionalliga Nordost blieben die FCM-Frauen unbesiegt – und das war am Sonntag alles andere als selbstverständlich.