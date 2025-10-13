Beim 7:3-Erfolg der Roten Sterne über Stadtpokal-Titelverteidiger TuS Neustadt wird Michel Unger mit vier Toren zum Matchwinner. Woran Trainer Patrick Reich die starke zweite Halbzeit nach 1:2-Pausenrückstand festmacht.

Magdeburg - Patrick Reich hat das Erfolgsrezept aus der Halbzeitpause verraten. „Michi Unger hat einen großen Schluck Rote-Beete-Saft genommen", erklärte der Coach der Roten Sterne mit einem Lachen. Womöglich gehörte noch einiges mehr dazu. Denn nach einem 1:2-Rückstand zur Pause zogen die Sudenburger am Sonnabend mit einem furiosen 7:3-Erfolg beim Titelverteidiger TuS 1860 Neustadt ins Halbfinale des Stadtpokals ein. Maßgeblich dank Viererpacker Michel Unger.