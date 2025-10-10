Die Volleyballer des USC Magdeburg haben einen durchwachsenen Saisonstart in der 3. Liga hinter sich. Vor dem Auswärtsspiel in Dessau überwiegt dennoch die Zuversicht.

Mattis Jaeger (r.) und Louis Meyer sind nach der bitteren Niederlage gegen Warnemünde II mit dem USC bei den Dessau Volleys im Einsatz.

Magdeburg - Ein Rückschlag war es für die Volleyballer des USC Magdeburg allemal. Nach 2:0-Satzführung musste sich das Team von Dennis Raab am vergangenen Wochenende im Heimspiel noch dem SV Warnemünde II geschlagen geben. Die Stimmung im Team ist vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend bei den Dessau Volleys (19 Uhr) aber wieder von Positivität und Zuversicht geprägt.