Handball - 3. Liga SCM-Youngsters gewinnen souverän gegen Schlusslicht Leipzig
Im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig II fährt das Team von Christoph Theuerkauf seinen bisher höchsten Saisonsieg ein. Dabei zeigen die Grün-Roten eine "sehr erwachsene Leistung", wie ihr Trainer lobt.
12.10.2025, 13:44
Magdeburg - Christoph Theuerkauf war am Freitagabend „sehr zufrieden“. Im Duell zweier junger Mannschaften zeigte sein Team „in Summe eine sehr erwachsene Leistung“, weshalb die SCM-Youngsters ihr Drittliga-Heimspiel gegen das Schlusslicht SC DHfK Leipzig II am Ende auch sehr souverän mit 42:31 gewannen.