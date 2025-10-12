weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball - 3. Liga: SCM-Youngsters gewinnen souverän gegen Schlusslicht Leipzig

Im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig II fährt das Team von Christoph Theuerkauf seinen bisher höchsten Saisonsieg ein. Dabei zeigen die Grün-Roten eine "sehr erwachsene Leistung", wie ihr Trainer lobt.

Von Kevin Gehring 12.10.2025, 13:44
Leon Bahr (links) hatte mit seinen SCM-Youngsters nur wenig Mühe gegen Leipzig II.
Leon Bahr (links) hatte mit seinen SCM-Youngsters nur wenig Mühe gegen Leipzig II. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Christoph Theuerkauf war am Freitagabend „sehr zufrieden“. Im Duell zweier junger Mannschaften zeigte sein Team „in Summe eine sehr erwachsene Leistung“, weshalb die SCM-Youngsters ihr Drittliga-Heimspiel gegen das Schlusslicht SC DHfK Leipzig II am Ende auch sehr souverän mit 42:31 gewannen.