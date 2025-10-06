Die Olvenstedter führen nach einem klaren Sieg gegen den HSV Haldensleben die Oberliga weiter an. Dennoch hat Trainer Fabian Walter ein Manko gesehen.

Julius Heinrich (am Ball) ist mit dem BSV 93 noch immer ungeschlagen. Jetzt geht es zum Aufsteiger nach Irxleben.

Magdeburg - In den letzten Minuten der Partie schleppte sich das Spiel bis in die Schlusssirene hinein. Der BSV 93 war dem chancenlosen Kontrahenten zu weit vorausgeeilt. Es wurde wie eine Woche zuvor beim HV Rot-Weiss Staßfurt II erneut ein Pflichtsieg für die Olvenstedter, allerdings ein Pflichtsieg mit glänzenden Momenten. Und „mit Konsequenz im Tempo“, freute sich Trainer Fabian Walter.