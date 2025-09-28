Die Frauen des 1. FC Magdeburg scheiden aus dem DFB-Pokal aus. Trotz der Niederlage gegen den Bundesligisten Hamburger SV hofft Trainer Nico Koch auf Rückenwind für die kommenden Aufgaben.

Latoya Maxime Bach (M.) und der FCM verpassten gegen den HSV zwar das Wunder, trotzdem können die Blau-Weißen gestärkt in die nächsten Aufgaben gehen.

Magdeburg - Die Damen des 1. FC Magdeburg haben zumindest für eine historische Marke gesorgt. Am Sonntag strömten 2.203 Zuschauer in die Avnet Arena, um ihr Pokalspiel gegen den Hamburger SV zu sehen. Laut Stadionsprecher durfte sich ein Frauenfußball-Spiel in Sachsen-Anhalt noch nie über solch eine große Resonanz freuen. Nicht zu jenen zahlenden Besuchern, die ein sonniges Plätzchen im Stadionrund gefunden hatten, gehörten dann Jean Hugonet oder Rayan Ghrieb aus der Zweitliga-Elf der Blau-Weißen, die sich ebenfalls live und in Farbe der Partie widmeten. Und die sahen, dass die Gastgeberinnen letztlich chancenlos blieben.