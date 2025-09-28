Illya Kovrak (am Ball/hier gegen Bernburg) und die Fortuna hatten zwar auch in Zorbau die eine oder andere gute Möglichkeit, doch die Tore erzielten nur die Gastgeber.

Zorbau/Magdeburg - Diese Niederlage wirft die Fortunen nicht zurück. Und für die Niederlage „kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen“, erklärte Co-Trainer Patrick Richter, der den privat verhinderten Coach Dirk Hannemann am Sonnabend bei Blau-Weiß Zorbau vertrat. Dort haben die Neustädter nicht nur das Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga mit 0:3 (0:1) verloren, sondern auch die Tabellenführung. Und das Ergebnis, so war sich Zorbaus Coach Rüdiger Hoppe sicher, „spiegelte auch den Spielverlauf wider, es hätten noch einige Tore mehr sein können.“