Seit Wochen ist es das Thema in der Mannschaft: Am Sonntag in der Avnet Arena treffen die Blau-Weißen auf den Bundesligisten Hamburger SV. Und hoffen nicht nur auf ein „volles Haus“.

FCM-Frauen vor dem Pokalkracher: Immer für eine Überraschung gut

Sie haben drei Siege aus vier Spielen in dieser Regionalliga-Saison bejubelt, nun wollen die FCM-Frauen um Chantal Schmidt (M.) auch im Pokal am Sonntag gegen den HSV jubeln.

Magdeburg - Freunde des ZDF-Sportstudios sollten sich nicht wundern, wenn Chantal Schmidt eines Tages vor der dortigen Torwand steht. Zumindest hoffen die Frauen des 1. FC Magdeburg darauf, dass ihre Gefährtin eingeladen wird. Schuld daran wäre dann ein Traumtor, das sie als Bewerbung eingereicht haben und von dem Trainer Nico Koch sagt: „Das war jetzt schon eines unserer schönsten und besten Tore in dieser Saison.“