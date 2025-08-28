Hinter den American Footballern der Magdeburger Virgin Guards liegt eine ernüchternde Spielzeit mit inzwischen sechs Niederlagen in Folge. Gegen den Meister Berlin Adler wollen die Sudenburger das Jahr erhobenen Hauptes beenden.

Zum Abschluss der Regionalliga Ost haben die Virgin Guards am Sonntag den feststehenden Meister Berlin Adler zu Gast.

Magdeburg - Am Sonntag findet die Saison ihr Ende. Eine Saison voller Rückschläge und Probleme. Zum letzten Spieltag der Regionalliga Ost haben die American Footballer der Magdeburg Virgin Guards die Berlin Adler im Heinrich-Germer-Stadion zu Gast (Kickoff: 15 Uhr). „Für uns war es ein sehr anstrengendes Jahr“, blickt Spielertrainer Bernhard Filipiak auf die vergangenen Monate zurück. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge geht es im Saisonfinale gegen den Meister viel mehr darum, das Gesicht zu wahren, als von einer Überraschung zu träumen.