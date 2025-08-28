Die Magdeburger sind furios in die Verbandsliga-Saison gestartet. Nun wollen sie beim VfB Sangerhausen in der Erfolgsspur bleiben.

Maximilian Gerwien (v.) hat bei seinem Einsatz im Fortunen-Sturm zum Saisonauftakt mit zwei Toren geglänzt.

Neustadt - Am vergangenen Samstag nach dem Triumph schlenderte Maximilian Gerwien im verschwitzten und lilafarbenen Pullover durch Magdeburg, gerade hatte er seine Einheit im Fitnessstudio beendet. Kraft tanken nach einem kraftraubenden Spiel. Denn keine 16 Stunden zuvor hatte er mit einem Lächeln erklärt: „Früher habe ich öfter auf der Außenbahn gespielt, als ich noch dynamischer war.“ Dabei hatte er auch in den 68 Minuten zuvor ganz dynamisch einen Treffer des 18-jährigen Luk Ehrenberg vorbereitet. Aber vor allem hatte Gerwien selbst zweimal getroffen gegen Westerhausen – ganz schlitzohrig, wie man ihn kennt.