Die U 23 des 1. FC Magdeburg ist auch im Topspiel der Oberliga Süd in Krieschow die dominante Mannschaft. Und läutet mit einem wichtigen Dreier die schweren Wochen ein.

Markierte zwei Treffer für den FCM: Joonas Frenzel (am Ball).

Magdeburg - Petrik Sander hat viel Applaus bekommen nach diesem Spiel. Zum einen lag das daran, dass der ehemalige Fußballprofi von Energie Cottbus ein gern gesehener Gast ist beim VfB in Krieschow, was nur 13 Kilometer entfernt liegt von Cottbus. Zum anderen fand Sander herzliche Worte für „die alte Heimat“, für den Topverein aus der Oberliga Süd. „Ich freue mich immer wieder, hierher zu kommen“, erklärte der 64-Jährige. „Mir gefällt das, was hier passiert.“ Und er erklärte außerdem: „Wir sind heilfroh, dass wir drei Punkte mitgenommen haben.“