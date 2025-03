Cracau. - Max Bresemann, Torhüter des FC Einheit Rudolstadt, hatte da so eine Ahnung, als er sich in der 75. Minute erkundigte, wie lange Schiedsrichter Ronny Walter noch auf der Uhr hatte. 1:1 stand es zu diesem Zeitpunkt zwischen dem 1. FC Magdeburg II und den abstiegsbedrohten Gästen aus Thüringen, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ron Wachs (72.) bereits in Unterzahl agierten. „Wie sollen wir das denn durchhalten?“, fragte Bresemann sorgenvoll, als er von der 15-minütigen Restspielzeit erfuhr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.