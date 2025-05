Magdeburg - Mit der Reserve des 1. FC Magdeburg gastiert Leon Mergner an diesem Sonnabend (14 Uhr) bei Blau-Weiß Zorbau. Als klares Ziel verfolgt er mit seinen Gefährten, die Oberliga-Saison nach dem feststehenden Aufstieg gut abzuschließen. Mergner blickt an diesem Wochenende zudem gespannt auf das Aufstiegsrennen in der Regionalliga Nordost. Sollte Lok Leipzig wie erwartet hochgehen, würde Mergner mit dem FCM II in der neuen Saison auf seinen ehemaligen Verein Hallescher FC treffen. „Es wäre natürlich etwas Besonderes“, sagt der 18-Jährige.

