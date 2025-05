Dominique Schaak will den Camaro mit der "99" auch in Vallelunga in die Top Ten bringen.

Vallelunga/Magdeburg - Dominique Schaak ist auf jeder Rennstrecke der Jogger unter den Piloten. Auch im Autodromo di Vallelunga, in dem er an diesem Wochenende in zwei Läufen um Punkte in der europäischen Nascar-Serie kämpft, hat er sich laufend über den Asphalt treiben lassen. 4,085 Kilometer weit und durch 14 Kurven, von denen vor allem die erste und die letzte zu den großen Herausforderungen zählt.