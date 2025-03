Stefan Korsch (am Ball) will mit dem FCM den Anschluss an den RSV Eintracht halten. Dazu ist ein Sieg beim VfL Halle 96 wichtig.

Magdeburg. - Bereit für das Spitzenspiel? Stefan Korsch überlegt. „Der VfL Halle ist nicht gut in die Rückrunde gestartet. Für mich ist auch der RSV Eintracht der stärkste Konkurrent im Aufstiegskampf“, erklärt der 26-jährige Kapitän des 1. FC Magdeburg II sodann und verweist auf eine Stärke des Tabellenführers in der Fußball-Oberliga Süd. „Sie haben in ihrem Kader Spieler mit einer großer Regionalliga-Erfahrung.“ Matthias Steinborn zum Beispiel, der auch schon zwei Regionalliga-Jahre für den FCM stürmte und in 18 Partien der laufenden Serie neun Treffer erzielte. Till Plumpe zum Beispiel, der vier Jahre für Luckenwalde stürmte, ehe er sich dem RSV anschloss. Aber bis zu diesem Duell gehen noch einige Wochen ins Land. Erst am 27. April sind die Stahnsdorfer zu Gast in Magdeburg.