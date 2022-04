Floorball Tigers Magdeburg arbeiten fleißig für den Re-Start

Die Floorball Tigers Magdeburg bereiten sich fleißig für den Re-Start in der Regionalliga vor. In der zweiten Saisonhälfte will die Mannschaft von Spielertrainer Steven Ehebrecht ein besseres Gleichgewicht aus Abwehr und Angriff herstellen.

Magdeburg - Die Floorball Tigers Magdeburg absolvieren ihren Re-Start nach zwei Monaten Pause. Eine Ruhezeit hatte die Herrenmannschaft aus der Regionalliga Ost allerdings nicht. „So richtig auf null sind wir nicht gefahren“, erklärt Spielertrainer Steven Ehebrecht. Der 30-Jährige kehrte mit seinem Team, das den sechsten Platz bekleidet, bereits am 3. Januar in den Trainingsbetrieb zurück. Auch vorher wurden Einheiten absolviert. Somit ist der Rhythmus bei den Tigers jetzt schon da. Gut also, dass es bald wieder um Punkte geht. In der Liga erwartet Magdeburg am Sonnabend in einer Woche zu Hause den USV Jena.