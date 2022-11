Fortuna-Fußballer zu Gast bei der Zweiten des 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Die Verbandsliga kehrt zurück in die Normalität. Nachdem die Teams am vergangenen Wochenende gleich zweimal gefordert worden, treten sie nun wieder wie gewohnt einmal an. Der MSC Preussen möchte gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen seine Serie fortsetzen. Die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg und Fortuna stehen sich im Stadtderby gegenüber. Beide Partien finden am Sonnabend statt, Anpfiff ist jeweils um 14 Uhr.