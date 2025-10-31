Trainer Dirk Hannemann war mit der Leistung nicht zufrieden, aber das Ergebnis am Ende stimmte: Durch einen späten Joker-Treffer haben die Fortunen auch ihr fünftes Heimspiel der Verbandsliga-Saison gewonnen – und sich damit an der Spitze noch weiter abgesetzt.

Fabian Karow (2. v. l.) feierte mehr als ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss sein Pflichtspiel-Comeback und erzielte prompt den Ausgleich zum 1:1 gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Neustadt - Es war ein Ablauf, wie ihn die Fußballer des SV Fortuna Magdeburg im Training schon zigfach übten. Aus dem linken Halbfeld brachte Benedikt Megel die weit gezogene Flanke, rechts im Strafraum setzte sich Bleon Rexhepi von seinem Verteidiger ab und köpfte ins rechte Eck ein. Beim anschließenden Lauf in Richtung Eckfahne entledigte sich der 19-Jährige seines Trikots, während die Teamkollegen zu ihm sprinteten. Immerhin erzielte Rexhepi in jener Szene am Reformationstag im Heimspiel gegen den BSV Halle-Ammendorf den Treffer zum 2:1 in der 90. Minute – und damit das Tor zum fünften Heimsieg im fünften Spiel.