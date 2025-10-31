weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Fußball-Verbandsliga: Fortuna Magdeburg festigt Tabellenspitze mit Last-Minute-Erfolg

Fußball-Verbandsliga Fortuna Magdeburg festigt Tabellenspitze mit Last-Minute-Erfolg

Trainer Dirk Hannemann war mit der Leistung nicht zufrieden, aber das Ergebnis am Ende stimmte: Durch einen späten Joker-Treffer haben die Fortunen auch ihr fünftes Heimspiel der Verbandsliga-Saison gewonnen – und sich damit an der Spitze noch weiter abgesetzt.

Von Kevin Gehring 31.10.2025, 18:02
Fabian Karow (2. v. l.) feierte mehr als ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss sein Pflichtspiel-Comeback und erzielte prompt den Ausgleich zum 1:1 gegen den BSV Halle-Ammendorf.
Fabian Karow (2. v. l.) feierte mehr als ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss sein Pflichtspiel-Comeback und erzielte prompt den Ausgleich zum 1:1 gegen den BSV Halle-Ammendorf. Foto: Eroll Popova

Neustadt - Es war ein Ablauf, wie ihn die Fußballer des SV Fortuna Magdeburg im Training schon zigfach übten. Aus dem linken Halbfeld brachte Benedikt Megel die weit gezogene Flanke, rechts im Strafraum setzte sich Bleon Rexhepi von seinem Verteidiger ab und köpfte ins rechte Eck ein. Beim anschließenden Lauf in Richtung Eckfahne entledigte sich der 19-Jährige seines Trikots, während die Teamkollegen zu ihm sprinteten. Immerhin erzielte Rexhepi in jener Szene am Reformationstag im Heimspiel gegen den BSV Halle-Ammendorf den Treffer zum 2:1 in der 90. Minute – und damit das Tor zum fünften Heimsieg im fünften Spiel.