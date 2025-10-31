weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Handball-Oberliga: Magdeburger Teams Post SV und HSV bestreiten Spitzenspiele

Handball-Oberliga Magdeburger Teams Post SV und HSV bestreiten Spitzenspiele

In der Handball-Oberliga der Frauen stehen gleich zwei Topspiele an. Der Zweite Post SV Magdeburg empfängt Spitzenreiter Union Halle-Neustadt III. Der drittplatzierte HSV reist zum Vierten nach Jessen.

Von Lukas Reineke 31.10.2025, 07:01
Romy Stutz tritt mit dem Post SV zum Spitzenspiel beim Tabellenführer Union Halle-Neustadt III an.
Romy Stutz tritt mit dem Post SV zum Spitzenspiel beim Tabellenführer Union Halle-Neustadt III an. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Mehr Spannung kann der anstehende Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen nicht bieten. Denn die ersten vier Mannschaften bleiben unter sich. Der Tabellenzweite Post SV empfängt am Sonnabend (16.15 Uhr) den Spitzenreiter Halle-Neustadt III. 15 Minute zuvor erfolgt der Anpfiff beim Duell des drittplatzierten HSV beim Vierten Jessener SV.