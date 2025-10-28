Post SV Magdeburg überrollt den Lokalrivalen HSV in der Verbandsliga Nord. Bereits zur Pause ist die Partie entschieden.

Post SV sorgt im Stadtderby gegen den HSV für klare Verhältnisse

Benedikt Rückert ließ sich HSV-Spieler Sascha Zimonczyk nicht stoppen. Vier Tore steuerte er zum Derbysieg des Post SV bei.

Magdeburg - Das Stadtderby zwischen dem Post SV und HSV versprach Spannung. Punktgleich waren die Teams in das Duell der Handball-Verbandsliga gegangen. Doch bereits nach 30 Minuten war die Partie entschieden. Die Gastgeber feierten schließlich einen deutlichen 34:18 (20:7)-Erfolg. Damit setzten sich die Postler in der Spitzengruppe fest.