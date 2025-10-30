Vier Spiele, vier Siege: Die Fortunen sind zu Hause in dieser Verbandsliga-Saison noch ungeschlagen. Doch mit dem BSV Halle-Ammendorf kommt am Freitag ein Gegner, der zum echten Prüfstein werden könnte.

Arne Otto Gerstner (r.) – hier im Duell mit Bernburgs Franz Lange –kann gegen BSV Halle-Ammendorf nicht spielen.

Neustadt - Am Schöppensteg sind die Fußballer des SV Fortuna Magdeburg in der bisherigen Verbandsliga-Saison eine Macht. In vier Heimspielen gingen die Fortunen viermal als Sieger vom Platz. Als einziger Verbandsligist mussten die Neustädter daheim noch keinen Zähler abgeben. Am Freitag allerdings steht diese Heimstärke auf dem Prüfstand: Dann ist um 14 Uhr der BSV Halle-Ammendorf, den Fortuna-Coach Dirk Hannemann zu den Spitzenteams zählt, zu Gast.