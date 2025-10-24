Vier Mannschaften haben bereits ihre Teilnahme an der Meisterrunde sicher. Zehn Startplätze werden vergeben. Wer kann sich an diesem Wochenende das Ticket ebenfalls sichern? Und wir muss bangen?

Felix Fiedler (M.(/gegen Lukas Hackelberg und Christoph Weser von den Roten Sternen II) ist mit dem SSV Besiegdas bereits für die Meisterunde qualifiziert.

Magdeburg - Vier Tickets sind bereits fest vergeben. Die SG Handwerk, der SV Arminia II, der SSV Besiegdas und der TuS 1860 II haben ihre Teilnahme an der Meisterrunde der Stadtoberliga bereits sicher. Die weiteren sechs Startplätze werden an diesem und am nächsten Wochenende in den beiden Vorrunden-Staffeln ausgespielt.