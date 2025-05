Magdeburg. - Am Sonntag waren die A-Junioren des SV Fortuna Magdeburg wieder in Torlaune. Ein halbes Dutzend erzielten sie zu Gast beim Haldensleber SC. Dabei war der 6:0-Auswärtssieg bei weitem kein Novum für die Mannschaft von Trainer Roman Laqua. Neunmal erzielten die Neustädter im bisherigen Saisonverlauf schon sechs oder mehr Tore in einer Partie. Durchschnittlich trafen sie 5,48 Mal pro Spiel. Diese Ausbeute allein zeigt die Dominanz der Fortunen. Schon vor zwei Wochen krönten sie sich zum Meister in der A-Junioren-Verbandsliga, in der neuen Saison wollen sie Regionalliga spielen. Doch bis zu den Aufstiegsspielen müssen sich die Fortunen noch gedulden.

