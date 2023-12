Das Kellerduell der Verbandsliga zwischen dem FSV 1895 und dem TSG Calbe II bietet Spannung und Drama. Am Ende können sich die Magdeburger nicht mit einem Sieg belohnen.

FSV 1895: Latte rettet Punkt in packender Partie

Magdeburg - Nach der Verbandsliga-Partie zwischen dem FSV 1895 und der TSG Calbe II jubelten die Gastgeber. Ihre enttäuschten Gäste sackten indes auf den Boden zusammen. Wer diesen Kontrast am Sonnabend in Fermersleben erlebte, hätte von einem Heimsieg ausgehen können. Doch tatsächlich endete das intensive und wechselhafte Duell in der Halle der Freundschaft 28:28 (16:12). Ein Lattenkracher nach Ablauf der Uhr wendete eine FSV-Niederlage ab. „Wenn der Siebenmeter als letzte Aktion nicht reingeht, muss man kurz feiern“, ging Alexander Beckmann, der bei den Fermerslebern diesmal nur als Coach und nicht als Spielertrainer fungierte, auf die entflammten Emotionen ein.