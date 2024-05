Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Aufstiegsfeierlichkeiten waren feucht und fröhlich. Souverän marschierten die Handballerinnen des BSV 93 Magdeburg zur Meisterschaft in der Sachsen-Anhalt-Liga. Doch im letzten Spiel der Serie bekam die Mannschaft von Trainer Frank Eckstein schon einmal das Gefühl, was im kommenden Spieljahr in der Mitteldeutschen Oberliga häufiger der Fall sein könnte. Mit dem 23:27 (14:20) beim TSV Niederndodeleben II musste sich der BSV zum zweiten Mal in der nun abgelaufenen Saison geschlagen geben.