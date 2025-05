Magdeburg - In seinem Resümee galten seine ersten Gedanken jenen drei Akteuren, die in Vallelunga nur eine Runde lang über den Asphalt rauschen durften. Denn Dominique Schaak hatte solch einen schweren Unfall selbst „schon lange nicht mehr erlebt“, erklärte er zum zweiten Saisonevent in der europäischen Nascar-Serie am vergangenen Wochenende im italienischen Autodromo.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.