SCM-Trainer Tovornik mahnt: „Bayer wird alles in die Waagschale werfen“

Magdeburg - Malte Elze hat gebrüllt wie ein Löwe, er hat der Fangemeinde entgegengejubelt. Youngsters, A-Jugend, C-Jugend, die Kumpels aus dem Sportgymnasium hatten die Tribüne in der mit 683 zahlenden Zuschauern besetzten Lakenmacher-Halle zum Beben gebracht. Und dieser Support war wichtig am vergangenen Sonntag, in diesem Halbfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft der B-Jugend, das der SCM mit 36:28 (13:14) gegen Bayer Dormagen für sich entschied.