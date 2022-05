Holpriger Start für die MFFC-Mädchen

Maya Sophie Millius (r./gegen Hanna Ernst) tritt mit ihrem MFFC am 26. Februar bei Turbine Potsdam an.

Magdeburg - Lisann Mertens ist gelaufen, hat gekämpft, hat ihre linke Seite beackert, hat keinen Ball aufgegeben. Sie gehört noch zum jüngsten Jahrgang (2007) bei den B-Juniorinnen des Magdeburger FFC, sie hat in der Vorsaison noch in der Talenteliga (D-Jugend) gespielt. Lisann Mertens hat nun keinen guten Re-Start mit ihrer Mannschaft in die Bundesliga-Saison hingelegt. Eine 1:4 (1:2)-Niederlage mussten die Fußballerinnen des MFFC zuletzt auf heimischem Platz gegen die Spielvereinigung Aurich hinnehmen. „Aurich hat eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, das muss man neidlos anerkennen“, sagte MFFC-Trainer Christian Stephan. Aurich war an jenem Tag im Heinrich-Germer-Stadion schlichtweg drei Tore besser.