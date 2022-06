HSV-Handballerinnen sind vor dem Tabellenletzten gewarnt

Magdeburg - Wenn der Spitzenreiter beim Schlusslicht antritt ist die Favoritenrolle normalerweise klar verteilt. Doch wenn der HSV Magdeburg, Spitzenreiter der Handball-Sachsen-Anhalt-Liga der Frauen, am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Niederndodeleben II antritt, sollte der verlustpunktfreie Tabellenführer die Aufgabe nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn der TSV holte aus den vergangenen zwei Partien drei seiner bisherigen vier Zähler. „Die erste Mannschaft hat pausiert. Dadurch konnten einige Spielerinnen in der Zweiten eingesetzt werden“, begründet HSV-Coach Harry Jahns den Aufschwung des Tabellenletzten. Und da das Oberliga-Team von Niederndodeleben auch an diesem Wochenende spielfrei ist, vermutet Jahns, dass es erneut Unterstützung für die Reserve geben wird.