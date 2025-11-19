Handball HSV Magdeburg zwingt FSV im Verbandsliga-Stadtderby in die Knie
Die Jahns-Sieben gewinnt das intensive Derby gegen die Fermersleber. Während die Hausherren in eigener Halle ohne Punktverlust bleiben, war es für die Gäste die achte Pleite im neunten Spiel.
19.11.2025, 17:23
Magdeburg - Zwei Spieler mit mehr als zehn Toren, vier Rote Karten, sechs Führungswechsel: Das Verbandsliga-Stadtderby zwischen den Handballern des HSV und des FSV 1895 bot eine Menge Spektakel. Letztlich hatten die Gastgeber das bessere Ende auf ihrer Seite und gewannen mit 30:28 (14:15).