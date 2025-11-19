Die Jahns-Sieben gewinnt das intensive Derby gegen die Fermersleber. Während die Hausherren in eigener Halle ohne Punktverlust bleiben, war es für die Gäste die achte Pleite im neunten Spiel.

David Finger war mit elf Toren bester HSV-Werfer. Zwei Treffer mehr erzielte Ole Neumann für den FSV.

Magdeburg - Zwei Spieler mit mehr als zehn Toren, vier Rote Karten, sechs Führungswechsel: Das Verbandsliga-Stadtderby zwischen den Handballern des HSV und des FSV 1895 bot eine Menge Spektakel. Letztlich hatten die Gastgeber das bessere Ende auf ihrer Seite und gewannen mit 30:28 (14:15).