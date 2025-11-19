weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball: HSV Magdeburg zwingt FSV im Verbandsliga-Stadtderby in die Knie

Die Jahns-Sieben gewinnt das intensive Derby gegen die Fermersleber. Während die Hausherren in eigener Halle ohne Punktverlust bleiben, war es für die Gäste die achte Pleite im neunten Spiel.

Von Lukas Reineke 19.11.2025, 17:23
David Finger war mit elf Toren bester HSV-Werfer. Zwei Treffer mehr erzielte Ole Neumann für den FSV.
David Finger war mit elf Toren bester HSV-Werfer. Zwei Treffer mehr erzielte Ole Neumann für den FSV. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Zwei Spieler mit mehr als zehn Toren, vier Rote Karten, sechs Führungswechsel: Das Verbandsliga-Stadtderby zwischen den Handballern des HSV und des FSV 1895 bot eine Menge Spektakel. Letztlich hatten die Gastgeber das bessere Ende auf ihrer Seite und gewannen mit 30:28 (14:15).